Вучич намерен добиваться возвращения смертной казни в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет добиваться восстановления смертной казни в стране. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу РТС, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Вучича, он намерен политически бороться за возвращение смертной казни, так как за массовые убийства, недавно совершенные в Белграде и Дубоне, не может существовать иного наказания. Президент подчеркнул, что до тех пор, пока он занимает пост главы государства, он будет своим авторитетом и всеми своими силами добиваться того, чтобы преступники понесли максимальное наказание. Он отметил, что будет, как гражданин, всюду об этом говорить.

Вучич сказал, что тяжело объяснить людям, что преступники, спланировавшие и совершившие массовые убийства, могут выйти на свободу и продолжать жить своей жизнью.