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Европарламент может заблокировать председательство Венгрии в ЕС

Европа Материалы 25 мая 2023 01:42 (UTC +04:00)
Европарламент может заблокировать председательство Венгрии в ЕС

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Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила в Facebook, что Европарламент подготовил проект резолюции, чтобы лишить страну права председательства в ЕС во второй половине 2024 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность", — написала министр.

Она подчеркнула, что решение относительно председательства в Евросоюзе принимает Совет ЕС и страна ежедневно контактирует с его главным секретариатом.

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