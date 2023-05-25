Европарламент может заблокировать председательство Венгрии в ЕС

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила в Facebook, что Европарламент подготовил проект резолюции, чтобы лишить страну права председательства в ЕС во второй половине 2024 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность", — написала министр.

Она подчеркнула, что решение относительно председательства в Евросоюзе принимает Совет ЕС и страна ежедневно контактирует с его главным секретариатом.