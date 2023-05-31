ВВП Франции вырос в первом квартале

Согласно окончательной оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в первом квартале текущего года ВВП Франции, второй по величине европейской экономики, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2022 года. Этот показатель соответствует предварительной оценке, сообщает Trend.

Кроме того, Insee сообщает, что экспорт в первом квартале снизился на 0,2%, а импорт уменьшился на 2,8%.

В предыдущем четвертом квартале ВВП страны остался стабильным, в третьем квартале был зафиксирован прирост на 0,1%, во втором квартале - на 0,5%, а в первом квартале было отмечено снижение на 0,2%. За весь 2022 год рост ВВП Франции оценивается на уровне 2,6%, а в 2021 году - 6,8%.