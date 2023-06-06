Полиция задержала 28 человек на акции протеста в Париже

БАКУ /Trend/ - В Париже в ходе протеста, организованного профсоюзами в рамках 14-го с января 2023 года общенационального дня протестов против пенсионной реформы, сотрудники полиции и жандармерии задержали 28 человек.

Как передает Trend со ссылкой на местные СМИ, 14 из них были задержаны еще до начала акции.

Большинству задержанных предъявили обвинения в попытке пронести запрещенные предметы на акцию протеста.

Согласно профсоюзу "Всеобщая конфедерация труда", около 900 тыс. человек участвовали в акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции.