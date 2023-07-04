Франция оштрафовала Google на €2 млн

Французское Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов (DGCCRF) наложило во вторник штраф на корпорацию Google в размере около €2 млн за недостаточное предоставление достоверной информации потребителям. Об этом сообщает Trend со ссылкой на управление.

В соответствии с пресс-релизом, "в результате проверок, проведенных на платформе Google в 2021 году, Национальная служба расследований DGCCRF наложила административный штраф на общую сумму €2,015 млн на компанию Google Ireland Ltd за несоблюдение правил, предусмотренных кодексом о защите прав потребителей".

Регулятор выявил несколько нарушений в поисковой системе Google и в магазине приложений Google Play, связанных с отсутствием информации о механизмах ранжирования результатов поиска, условиях оплаты и ценообразования предложений.

Кроме того, отмечается, что компания уже исправила часть выявленных нарушений с момента начала проверок. "