Вучич заявил об отсутствии революции в Сербии

БАКУ /Trend/ - Попытка захвата здания городской администрации Белграда не является революцией, правоохранительные органы Сербии полностью контролируют ситуацию.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"Я хочу сказать вам, граждане Сербии, не волнуйтесь, хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто из этого им не сойдет с рук, и мягкой реакцией, мирной реакцией мы стараемся не задеть ни одного из случайных демонстрантов", - подчеркнул он.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.

Ранее сербский лидер заявил, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти". Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.