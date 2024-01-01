Ограничения будут применяться к посетителям Венеции

БАКУ /Trend/ - В целях снижения негативных последствий туризма будет сокращено количество туристических групп, которые посетят город Венецию.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Euronews", об этом говорится в заявлении городской администрации Венеции.

В заявлении подчеркнуто, что туристические группы, которые посетят Венецию с июня, могут состоять максимум из 25 человек. Кроме того, было отмечено, что во время осмотра города туристическими группами будет запрещено использование громкоговорителей.

Следует отметить, что агентство ООН по культуре дважды обсуждало вопрос о включении Венеции в список объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения. В ходе этих обсуждений в качестве основного фактора было выделено негативное воздействие туризма на город.