Писториус заявил, что настала очередь других стран ЕС помогать Украине

БАКУ /Trend/ - Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не может идти ва-банк и наращивать помощь Украине.

Об этом сообщает РИА Новости , передает Trend.

В беседе с Die Welt министр обороны отметил, что Берлин внес наибольший вклад в поддержку Киева и теперь очередь за другими членами Евросоюза.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — сказал он.

По словам Писториуса, «если Путин выиграет эту войну», возрастут и риски для стран НАТО.

Как ранее сообщало издание Financial Times, в Евросоюзе проводят аудит переданного Украине вооружения. Проверка поставленных объемов проходит на фоне заявлений некоторых стран ЕС о невыполнении обязательств по поставкам.