Власти Парижа готовятся к массовым беспорядкам

БАКУ/Trend/ - Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности вокруг Парижа из-за угроз бастующих фермеров блокировать столицу и крупнейший продуктовый рынок.

Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров.

Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Аграрии не удовлетворены обещаниями правительства и планируют продолжать протесты.

Акции начались из-за анонсированного повышения стоимости дизельного топлива. Также фермеры недовольны падением доходов из-за растущего импорта сельхозпродукции с Украины.