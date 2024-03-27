Наивно полагать, что Франция готова обеспечить безопасность Южного Кавказа – Захарова

БАКУ/Trend/ - Наивно полагать, что Франция готова, или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа.

Как сообщает в среду Trend, этом об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Если бы у Франции были такие возможности, то это государство применило бы их в тех странах, в которых у Парижа были контрактные обязательства. Мы об этом неоднократно говорили. Мало того, им бы там это сделать сподручно, учитывая, что они находились там десятилетиями, рассматривали как свои колонии и даже в постколониальный период все равно на уровне неоколониализма там сохраняли свои интересы. Там и язык привычнее, и контакты и связи остались. Что-то не получилось», - сказала она.

По словам Захаровой, Франция была обязана это сделать на Африканском континенте, так как получала за это деньги.

«Ее работа, ее присутствие там щедро оплачивалось. Французские миссии в этих странах с треском провалились», - сказала она.

Она отметила, что будущее всего Южного Кавказа является для Парижа лишь инструментом.

«Это просто разменная монета, один из способов поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме в том числе на фоне и гибридной войны с Россией и провалов на Африканском континенте. Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа – это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дат возможность реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера», - заявила Захарова.