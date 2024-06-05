ЕС поддержал план Байдена о прекращении огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Евросоюз полностью поддерживает предложенную президентом США Джо Байденом «дорожную карту», ​​которая приведет к прочному прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС высоко оценивает усилия США, Египта и Катара по прекращению войны между Израилем и ХАМАС", - отметил он.

По его словам, мир и стабильность на Ближнем Востоке отвечают интересам обоих народов, региона в целом и всего мира.