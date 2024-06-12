Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Словения выделит сектор Газа 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи

Европа Материалы 12 июня 2024 00:17 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Правительство Словении выделит 2,5 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте правительства Словении.

"Правительство Словении решило выделить дополнительно два с половиной миллиона евро через различные программы Организации Объединенных Наций для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи палестинскому народу", - отметил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Сообщается, что власти страны выделят 1 миллион евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Еще 1 миллион будет выделен Всемирной продовольственной программе ООН, а 500 тысяч евро - словенским организациям, участвующим в гуманитарных программах в зоне ближневосточного конфликта.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости