Словения выделит сектор Газа 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи

БАКУ /Trend/ - Правительство Словении выделит 2,5 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте правительства Словении.

"Правительство Словении решило выделить дополнительно два с половиной миллиона евро через различные программы Организации Объединенных Наций для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи палестинскому народу", - отметил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Сообщается, что власти страны выделят 1 миллион евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Еще 1 миллион будет выделен Всемирной продовольственной программе ООН, а 500 тысяч евро - словенским организациям, участвующим в гуманитарных программах в зоне ближневосточного конфликта.