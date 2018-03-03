Нетаньяху назвал угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом

3 марта 2018 23:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал главной темой предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом угрозу региональной экспансии Ирана и его ядерной программы, передает РИА Новости.

В субботу вечером Нетаньяху отправляется в Вашингтон, где собирается во второй раз с начала года встретиться с Трампом и выступить на ежегодной конференции ведущего произральского лобби AIPAC.

"Я буду говорить с президентом прежде всего об Иране… Мы обсудим агрессию Ирана в нашем регионе в целом и особенно в контексте его ядерной программы. Также на встрече с президентом речь пойдет о мирном процессе. Эти вопросы исключительно важны для Израиля и безопасности всего мира", - сказал Нетаньяху перед отлетом.

Он поддерживает Трампа в намерении ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав". Если договориться с партнерами о коллективных действиях не удастся, президент США угрожает вывести Соединенные Штаты из договоренностей, которые считаются одним из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.

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