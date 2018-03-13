Почтовый банк Израиля подал запрос на предоставление банковских услуг в полном объеме

Руководство Почтовой компании ("Доар Исраэль") подало запрос на предоставление Почтовому банку ("Банк а-Доар") права оказания банковских услуг в полном объеме, включая предоставление кредитов и полноформатных текущих счетов, сообщает Newsru.

При этом, согласно плану, Почтовый банк будет подконтролен не Банку Израиля, а министерству финансов или министерству связи.

Между тем, почтовая компания представила карту предоплаты со сроком действия в 5 лет и возможностью положить на нее до 20 тысяч шекелей, а также использовать ее для платежей в евро или в британских фунтах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.