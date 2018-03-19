В Беэр-Яакове построят квартиры для долгосрочной аренды

19 марта 2018 10:12 (UTC+04:00)

Управление земельных ресурсов и государственная компания "Дира Леаскир", созданная министерством финансов Израиля с целью развития рынка аренды жилья, провели тендер по продаже земельного участка под застройку в Беэр-Яакове, сообщает Newsru.

Согласно тендеру, на участке, расположенных в новом районе, который появится в северной части города, будут построены 234 квартиры, предназначенные для долгосрочной аренды, в зданиях высотой до 26 этажей. На первом этаже зданий расположатся торговые помещения.

Выигравшая тендер компания должна будет сдавать квартиры в аренду на протяжении 20 лет, после чего сможет их продать.

Половина квартир в проекте предназначена для сдачи в аренду обладателям льгот министерства строительства по сниженным ценам, остальные квартиры будут предлагаться в аренду всем желающим по рыночным ценам.

Всего в новом районе планируется строительство 920 квартир, а также зданий общественного назначения.

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Azernews Newspaper
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