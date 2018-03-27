СМИ сообщили о госпитализации Нетаньяху

27 марта 2018 23:47 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал во вторник вечером в больницу с высокой температурой и кашлем, сообщила РИА Новости представитель главы правительства.

Причиной обращения к врачам она назвала возможный рецидив простудного заболевания, которое Нетаньяху не долечил две недели назад.

"У него высокая температура и кашль. Его личный врач решил, что ему стоит поехать в больницу и сделать серию проверок", - сказала собеседница агентства.

Местное радио передает, что Нетаньяху проходит обследование в иерусалимской клинике "Хадасса".

Результаты медицинских проверок, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 68-летний Нетаньяху, демонстрируют, что он здоров и находится в хорошей физической форме.

Беспрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он не раз попадал в больницу, в том числе для удаления камня из мочевого пузыря, пупочной грыжи, кишечных полипов, а также с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.

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