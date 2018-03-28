На стоянке в израильском аэропорту Бен Гурион произошло столкновение самолетов

28 марта 2018 09:44 (UTC+04:00)

Утром в среду, 28 марта, на земле в аэропорту Бен Гурион произошло столкновение самолетов, сообщает Newsru.

Согласно информации, опубликованной Управлением аэропортами Израиля, самолет Boeing-737 авиакомпании Germania, двигавшийся задним ходом, столкнулся с самолетом Boeing-767 авиакомпании "Эль-Аль". Сообщается, что самолет израильской авиакомпании готовился к вылету в Рим.

В этом инциденте никто не пострадал. Обеим машинам причинен ущерб. Пассажиры самолетов были эвакуированы.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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