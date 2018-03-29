В аэропорту Бен-Гуриона открылось новое крыло

Крыло Е в терминале 3 аэропорта имени Давида Бен-Гуриона открылось для обслуживания пассажиров в Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма страны, передает Stmegi.

«Новое крыло Е в терминале 3 аэропорта имени Давида Бен-Гуриона начнет свою работу в высокий сезон – период празднования Песаха. Планируется, что проходимость терминала 3 будет увеличена до 1 800 пассажиров в час», - рассказали корреспонденту «ТУРПРОМ» в ведомстве.

Там также отметили, что новое крыло включает в себя зоны ожидания, восемь выходов на посадку к воздушным суднам, четыре выхода к автобусам, магазины, рестораны, бизнес-зал, технические и логистические зоны, а также зоны для обслуживания грузовых самолетов и авиакомпаний. Кроме того, в новом крыле предусмотрены двойные телетрапы для широкофюзеляжных самолетов, позволяющие совершать посадку и высадку пассажиров как из передней, так и задней частей воздушного судна.

Добавим, что более 90% пассажиров прибывают в Израиль через аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, при этом огромной популярностью среди туристов пользуются экскурсии от гидов в Иерусалим и Тель-Авив. По данным Управления гражданской авиации Израиля, в 2017 году проходимость Бен-Гуриона составила 20,8 млн. пассажиров, проходимость в 2016 году – 17,9 млн. Согласно прогнозам на 2019 год, прилеты и вылеты через аэропорт будут совершать более 25 млн. пассажиров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.