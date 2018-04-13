Посол: Израиль имеет оперативные каналы связи с Вашингтоном по Сирии

13 апреля 2018 10:39 (UTC+04:00)

У Соединенных Штатов и Израиля есть оперативные каналы связи по Сирии, заявил РИА Новости израильский посол в РФ Гарри Корен, говоря о возможности координации военных действий США и Израиля по Сирии.

"У нас есть оперативные каналы связи с наши друзьями в США, но не больше", — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Израиль координироваться с США по удару, который в Вашингтоне грозят нанести по Сирии в ответ на якобы совершенную химическую атаку в Думе, посол воздержался от комментариев.

"Без комментариев", — сказал он.

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Azernews Newspaper
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