Военные Израиля и России имеют постоянный канал связи по Сирии

У военных Израиля и России есть постоянный канал связи по ситуации в Сирии, он работает эффективно, заявил журналистам посол Израиля в РФ Гарри Корен, передает РИА Новости.

"У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно", — сказал посол.

По словам посла, ситуация в Сирии может "развиваться довольно бурно".

Министерство обороны России ранее сообщило об ударе ВВС Израиля по базе "Тифор" в Сирии. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель. Российские советники при атаке не пострадали, сообщило министерство. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и получили ранения несколько человек.

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