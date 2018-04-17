Израиль ждет репатриантов из Великобритании

Министерство алии и интеграции Израиля при содействии Еврейского агентства Сохнут и организации “Офек Исраэли” провело одну из самых массовых ярмарок алии в Лондоне, сообщает Stmegi.

В работе ярмарки приняли участие порядка 800 человек, среди которых, как израильтяне, проживающие в Англии и заинтересованные вернуться в Израиль, так и потенциальные репатрианты. Посетители ярмарки алии могли встретиться непосредственно с сотрудниками института национального страхования (Битуах Леуми), израильской налоговой службы, Сохнута и представителями ведущих отделов министерства алии и интеграции. Участники ярмарки получили необходимую информацию об этапах алии в Израиль, условиях открытия и ведения частного бизнеса, узнали о положенных им критериях и льготах в вопросах трудоустройства, высшего образования и службы в армии.

“Это самое масштабное мероприятие для потенциальных репатриантов в Англии за последнее время. К решению организовать подобную ярмарку алии нас подтолкнули цифры статистики. Мы заметили, что рост алии из Великобритании в Израиль вырос за последний год на 20% и именно поэтому решили действовать. Мне посчастливилось лично встретиться и с учащимися ульпанов иврита, и с коренными израильтянами, проживающими здесь. Во время встреч я увидел искренний живой интерес к вопросу алии в Израиль, а будущие репатрианты убедились , что мы их ждем и готовы помочь ”, - прокомментировал свое участие в лондонской ярмарке алии генеральный директор министерства алии и интеграции Алекс Кушнир.

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