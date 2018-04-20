Израиль и Тайвань ведут переговоры о предоставлении туристам права на работу

Власти Израиля и Тайваня ведут переговоры по соглашению о предоставлении туристам из одной страны возможности работать во время посещения второй страны с целью усиления культурного обмена, передает Newsru.

Также ведутся переговоры о признании выданных в другой стране водительских прав.

Напомним, что ранее соглашения о разрешении туристам подрабатывать во время пребывания в другой стране были подписаны Израилем с Австрией, Германией, Австралией.

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