Центр временного содержания нелегалов из Африки будет вновь открыт в Израиле

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и глава министерства внутренних дел Арье Дери договорились начать подготовку к повторному открытию центра временного содержания для нелегалов из стран Африки, в том числе и лагеря "Холот", сообщает Stmegi.

В рамках подготовительного процесса они пообещали ускорить принятие законопроекта, ограничивающего право БАГАЦ отменять законы, принятые Кнессетом, что позволит заново открыть центры временного содержания для нелегалов.

Лагерь временного содержания "Холот" был открыт в Негеве пять лет назад. Последние его обитатели были освобождены 14 марта в связи со вступлением в силу поправок к закону о предотвращении незаконного проникновения в Израиль и началом депортации. Однако из-за отказа Руанды и Уганды принимать выдворяемых из Израиля мигрантов, депортация была остановлена.

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