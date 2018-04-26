В Израиле из-за урагана погибли люди

Мощные дожди прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах страны. В некоторых районах выпал град, передает Пятый канал.

Сотням автомобилей нанесен серьезный ущерб. Улицы многих городов перекрыты. Проехать на автомобиле там невозможно из-за воды.

В одном из районов спасателям пришлось вызволять автобус со школьниками. Пострадавшие госпитализированы с острым переохлаждением.

Жителей Израиля эвакуируют из собственных домов, учебных заведений и торговых центров. Аэропорт Cде-Дов расположенный в Северном Тель-Авиве временно закрыт из-за тяжелых погодных условий.

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