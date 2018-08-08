На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

8 августа 2018 12:23 (UTC+04:00)

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Сирены прозвучали в городе Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев", — сказано в пресс-релизе.

Накануне израильский танк атаковал позиции боевиков в северной части сектора Газа, погибли два палестинских боевика. Военные заявляют, что обстрел стал ответом на огонь с палестинской стороны.

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