На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Сирены прозвучали в городе Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев", — сказано в пресс-релизе.

Накануне израильский танк атаковал позиции боевиков в северной части сектора Газа, погибли два палестинских боевика. Военные заявляют, что обстрел стал ответом на огонь с палестинской стороны.

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