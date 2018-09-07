Управление тюрем Израиля подписало меморандум о взаимопонимании с ФСИН России

7 сентября 2018 14:33 (UTC+04:00)

Израильское управление тюрем (ШАБАС) и российская Федеральная система исполнения наказаний подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление партнерских связей, обмен опытом, проведение конференций и мероприятий по повышению квалификации, сообщает Newsru.

Протокол был подписан на встрече главы ШАБАС Офры Клингер и директора ФСИН Геннадия Корниенко, на которой присутствовал также посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Как сообщает журнал "Лехаим", подписание соглашения было инициировано и подготовлено Федерацией еврейских общин России.

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