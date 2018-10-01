Израиль заявил о готовности предоставить ООН доступ к Голанским высотам

1 октября 2018 12:00 (UTC+04:00)

Власти Израиля заявили о готовности предоставить миротворцам ООН доступ к Голанским высотам в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделал израильский министр обороны Авигдор Либерман, сообщает в понедельник Riafan.

Напомним, работа миротворцев Всемирной организации на Голанских высотах была прекращена из-за вооруженного конфликта в Сирии. Усилия правительственных войск при поддержке российских военных позволили возобновить деятельность ООН в регионе. В целях обеспечения безопасности патрулировать местность будет российская военная полиция.

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