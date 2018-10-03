Нетаньяху поблагодарил США за военную помощь и поддержку права Израиля на самооборону

3 октября 2018 13:47 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за безоговорочную поддержку права еврейского государства на самооборону и пакет военной помощи на 10 лет. Соответствующее заявление глава израильского правительства опубликовал в Facebook, сообщает в среду ТАСС.

"Израиль и мир сталкиваются со сложными проблемами в сфере безопасности, в первую очередь - с иранской агрессией, - написал Нетаньяху. - Безоговорочная поддержка США права Израиля на самооборону является одним из столпов прочных отношений между двумя странами". "Я благодарю американскую администрацию и Конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской помощи на ближайшее десятилетие", - добавил глава израильского кабинета министров.

Напомним, Президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху неделю назад на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон считает, что Израиль вынужден действовать агрессивно для отражения внешних угроз своей безопасности и что американская администрация полностью поддерживают этот его курс. Глава Белого дома добавил, что хочет дать знать Нетаньяху, что США с Израилем.

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