Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений на уровне 0,1%

Монетарная комиссия Банка Израиля, как и ожидалось, оставила межбанковскую учетную ставку на уровне 0,1 процента, на котором она находится с марта 2015 года. Об этом сообщают во вторник израильские СМИ.

В апреле текущего года председатель Банка Израиля Карнит Флуг заявила, что Центробанк продолжит расширительную монетарную политику до тех пор, пока инфляция не обоснуется в коридоре 1-3 процентов.

Ранее Центробанк сообщил, что инфляция находится у нижней отметки намеченного диапазона.

Вместе с тем, члены монетарной комиссии отметили, что основной угрозой стабилизации инфляции является возможность резкого роста курса шекеля.

Отметим, следующее заседание монетарной комиссии состоится 26 ноября.

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