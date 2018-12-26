Нетаньяху: На выборах мы должны победить

26 декабря 2018 14:54 (UTC+04:00)

"Мы в преддверии выборов. В ближайшую кампанию мы увидим попытку левых провести переворот при поддержке прессы и других систем. Они полностью привержены этой цели. Нельзя допустить, чтоб у них получилось, потому что, если у них получится, то это станет отчетливой угрозой поселениям", заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху на открытии встречи с главами поселенческого движения в Иудее и Самарии, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Глава правительства особо подчеркнул, что «на ближайших выборах мы обязаны победить. Это битва за дом».

«Судьба страны и поселений не само собой разумеющееся понятие, нам пришлось тяжело работать и с нынешней американской администрацией, чтоб добиться огромных достижений для поселенческого движения. Все это не гарантировано в будущем, при левом правительстве все моментально изменится», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Как сообщал ранее «Курсор», лидеры поселенческого движения направили главе правительства письмо, в котором высказали свои претензии. Под ним поставили подписи глава поселенческого совета Самарии Йоси Даган, глава поселенческого совета Биньямин Исраэль Ганц, глава совета Кирьят-Арбы Элиягу Либман, которые заявили о своем решении бойкотировать встречу с главой правительства.

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