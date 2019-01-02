Парламент Израиля утвердил самороспуск оппозиционного блока "Сионистский лагерь"

2 января 2019 02:27 (UTC+04:00)

Кнессет (парламент Израиля) утвердил во вторник самороспуск ведущего оппозиционного парламентского блока "Сионистский лагерь" на две образовавшие его четыре года назад партии - "Авода" и "Ха-Тнуа". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила пресс-служба израильского парламента.

"Комиссия Кнессета одобрила просьбу о расформировании блока "Сионистский лагерь", - говорится в коммюнике. "Согласно решению, фракция партии "Авода" будет состоять из 18 депутатов Кнессета, а фракция "Ха-Тнуа" получит шесть депутатских кресел в соответствии с соглашением, которое было подписано между партиями перед последними парламентскими выборами", - добавили в пресс-службе. Ранее во вторник глава партии "Авода" Ави Габай заявил о выходе из "Сионистского лагеря".

Левоцентристский блок "Сионистский лагерь" партии "Авода" и "Ха-Тнуа" сформировали в декабре 2014 года перед последними парламентскими выборами. По итогам голосования 17 марта 2015 года блок получил 24 места из 120 в Кнессете, проиграв партии "Ликуд" действующего премьера Биньямина Нетаньяху, которая обеспечила себе 30 депутатских кресел.

26 декабря 2018 года Кнессет утвердил закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы на 9 апреля. Со 2 января израильский парламент уходит на так называемые предвыборные каникулы. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работать до формирования в конце апреля 2019 года нового кабинета по результатам голосования.

Решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов единогласно приняли 24 декабря главы партий, входящих в правительственную коалицию Израиля. Причиной роспуска парламента стали разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Изначально парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.

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