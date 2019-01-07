Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа

7 января 2019 09:50 (UTC+04:00)

Ракета, запущенная из сектора Газа в сторону Израиля, была перехвачена израильской системой ПВО. Об этом в понедельник сообщила Армия обороны Израиля в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля был идентифицирован, ракета была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля близ сектора Газа на территории города Ашкелон и регионального совета Хоф- Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху провел переговоры с Болтоном
Израиль 01:25
На Западном берегу реки Иордан неизвестные обстреляли автобус
Израиль 6 января 03:35
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 5 января 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 5 января 12:56
Путин и Нетаньяху обсудили координацию между вооруженными силами в Сирии
Израиль 4 января 19:28
Болсонару: Только израильтяне могут решать, где находится их столица
Израиль 4 января 14:01
Лента новостей
В Бакинской Высшей школе нефти реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"
Общество 10:43
Узбекско-корейская компания объявляет тендер
Тендеры 10:37
Капитан российского судна обнаружен мертвым в Турции
Турция 10:23
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на строительство теплицы
Тендеры 10:23
Таджикистанцы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке жилья
Узбекистан 10:17
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 10:02
В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории
Арабские страны 09:56
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодороги
Тендеры 09:50
WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с должностными лицами России
США 09:45