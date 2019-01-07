Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа

Ракета, запущенная из сектора Газа в сторону Израиля, была перехвачена израильской системой ПВО. Об этом в понедельник сообщила Армия обороны Израиля в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля был идентифицирован, ракета была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля близ сектора Газа на территории города Ашкелон и регионального совета Хоф- Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги.

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