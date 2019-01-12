Израильтяне помогут белорусам разводить свиней

Белорусская фирма «Витебскмясомолпром» заключила крупную сделку с израильской компанией AgriGo Projects на строительство свиноводческого комплекса около деревни Горяны Оршанского района Белорусии, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Как сообщает минский сайт RFRM, израильская компания будет оказывать услуги профессионального сопровождения управления комплексом (который включает как репродуктор, так и цех по производству комбикормов), не только на стадии строительства, но и после сдачи его в эксплуатацию.

Сумма контракта составляет 41,376 млн. долларов. Фирма AgriGo Projects уже реализовала несколько проектов в области животноводства в Республике Беларусь.

Среди них — птицекомплекс, на 12 тысяч тонн продукции в год, для «Агрокомбината «Дзержинский», а также несколько свинокомплексов. Кроме Белоруси, фирма работает также в России и Израиле.

Строительство репродуктора предусмотрено программой развития Оршанского района, утвержденной президентом Лукашенко. Благодаря ему, планируется увеличить производство свиней в районе до 20,4 тысяч тонн в год. Также репродуктор поможет увеличить загрузку УП «Оршанский мясоконсервный комбинат», производящий свиную тушенку.

Отметим, что всесторонне сотрудничество между Израилем и Республикой Беларусь в последние годы успешно развивается, о чем в конце декабря рассказал журналистам в Тель-Авиве посол Беларуси в Тель-Авиве Владимир Скворцов.

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