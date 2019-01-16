Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"

Израильский Тель-Авив готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая 2019 года, сообщили чиновники мэрии города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Муниципалитет Тель-Авива ищет креативные решения для размещения гостей. Ожидается, что непосредственно в мероприятиях европейского песенного конкурса примет участие более десяти тысяч иностранцев, уточнила пресс-служба мэрии.
Опыт прошлых лет показал, что кроме них в город приедут не менее двадцати тысяч фанатов и любителей современной музыки. В муниципалитете Тель-Авива предполагают, что их будет значительно больше, поскольку на протяжении последних лет город превратился в место паломничества почитателей культуры, экзотической кухни, ярких ночных развлечений.
Только за три последних года число иностранцев, посетивших Тель-Авив, удвоилось и, как ожидается, достигнет нового рекордного уровня в 2019 году, подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Нового рекорда, по всей вероятности, достигнут и гостиничные цены.
Уже сейчас размещение в отелях Тель-Авива значительно подорожало по сравнению с январем 2018 года. А на май немалая часть гостиничного фонда города уже забронирована, уточнили в муниципалитете.
Частично справиться с наплывом гостей может помочь "Палаточный городок". Власти Тель-Авива одобрили строительство кемпинга, предлагая инновационное альтернативное решение для размещения двух тысяч туристов, говорится в сообщении мэрии.
Здесь можно будет установить свою палатку или воспользоваться так называемым глэмпингом (от слов "гламур" и "кемпинг"). Это все более популярный вид путешествий, где жизнь на природе сочетается с роскошью.
"Муниципалитет Тель-Авива планирует провести экстраординарное "Евровидение" для тысяч туристов, которые посетят Тель-Авив. "Палаточный городок" является лишь одним из примеров многих инициатив, над которыми мы работаем, чтобы создать идеальный туристический опыт и убедиться, что посетители могут наслаждаться всем, что город может предложить, - заявил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. - Туристы, остановившиеся на территории кемпинга в Центральном парке Тель-Авива, смогут воспользоваться недорогим размещением и насладиться атмосферой "Евровидения" всего в нескольких шагах от Выставочного центра, на площадке которого будет проходить конкурс".
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.