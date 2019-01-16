Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"

Израильский Тель-Авив готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая 2019 года, сообщили чиновники мэрии города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Муниципалитет Тель-Авива ищет креативные решения для размещения гостей. Ожидается, что непосредственно в мероприятиях европейского песенного конкурса примет участие более десяти тысяч иностранцев, уточнила пресс-служба мэрии.

Опыт прошлых лет показал, что кроме них в город приедут не менее двадцати тысяч фанатов и любителей современной музыки. В муниципалитете Тель-Авива предполагают, что их будет значительно больше, поскольку на протяжении последних лет город превратился в место паломничества почитателей культуры, экзотической кухни, ярких ночных развлечений.

Только за три последних года число иностранцев, посетивших Тель-Авив, удвоилось и, как ожидается, достигнет нового рекордного уровня в 2019 году, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Нового рекорда, по всей вероятности, достигнут и гостиничные цены.