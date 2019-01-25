ХАМАС отказывается от катарских денег: Израиль не выполняет соглашение

25 января 2019 10:14 (UTC+04:00)

Заместитель главы хамасовской администрации Газы объявил послу Катара Мухаммеду аль-Амади, что ХАМАС отказывается принимать катарские субсидии на условиях, диктуемых правительством Израиля, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

ХАМАС заявил, что Израиль не выполняет свои обязательства по ежемесячному переводу 15 миллионов долларов на выплату зарплат хамасовской гражданской администрации и социальных пособий. «Газа не станет участвовать в шантаже и театре израильских выборов», — цитирует Ynet слова члена руководства ХАМАС в Секторе Газа.

В среду израильский кабинет проголосовал за перевод в Газу третьего транша катарских субсидий. Спустя несколько часов «высокопоставленный источник в правительстве» опроверг публикации СМИ и заявил, что решение о переводе денег ХАМАСу еще не принято. Глава правительства Биньямин Нетанияху окончательно утвердил решение о переводе денег в четверг, и вскоре из Газы сообщили об отказе принимать третий транш субсидий.

Перевод третьей порции в 15 миллионов долларов задержался почти на две недели: после каждого обострения на границах Газы Биньямин Нетанияху заявлял о замораживании денег. Наконец, правительство все-таки дало «зеленый свет», и посол Катара утром прибыл в Газу с чемоданами наличности. Согласно договоренностям, палестинские служащие должны были получить зарплату в пятницу, с тем, чтобы снизить накал напряженности на границах Газы в день «марша возвращения».

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