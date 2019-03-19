Израиль атаковал цели в Секторе Газа

19 марта 2019 21:53 (UTC+04:00)

Израильские военные атаковали с воздуха в секторе Газа две группы палестинцев, запускавших через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

О наличии пострадавших в авиаударах информации не поступало.

"Силы Армии обороны Израиля засекли группу террористов, которые запускали зажигательные шары на израильскую территорию из северной части сектора Газа. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении террористов", - сказано в пресс-релизе. Позднее военные сообщили об аналогичном авиаударе на юге палестинского анклава.

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