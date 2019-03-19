Венгрия открыла торгпредство в Иерусалиме

Венгрия открыла в Иерусалиме свое торговое представительство, которое имеет "дипломатический статус", сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приняли сегодня участие в церемонии открытия венгерского дипломатического торгового представительства в Иерусалиме. Они осмотрели объект, перерезали ленту на входе и вместе сняли покров с вывески", - сообщила канцелярия.

В пресс-релизе говорится, что торгпредство является подразделением посольства Венгрии в Израиле, в нем будут работать три дипломата.

"Момент для нас очень волнующий, поскольку это первая европейская дипломатическая миссия, открывающаяся в Иерусалиме за многие годы... Это важно для торговли, для дипломатии, для того процесса изменения отношения Европы к Иерусалиму, который сейчас возглавляет Венгрия", - сказал Нетаньяху.

Он дал понять, что в Израиле будут рады переносу в Иерусалим всего венгерского посольства. "Вас ждет земельный надел прямо рядом с американским посольством", - сказал глава правительства.

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