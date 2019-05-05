Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рожденный в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства, - говорится в сообщении.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что Кудари был убит в результате авиаудара по его автомобилю.

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