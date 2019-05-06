Израильские военные подтвердили заключение перемирия с палестинцами

Израильские военные объявили, что снимают все ограничения, введенные для населения юга страны в связи с палестинскими обстрелами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-релиз армейской пресс-службы фактически подтверждает сообщения телеканалов сектора Газа о достижении сторонами конфликта договоренностей о прекращении огня после почти двух суток обмена ударами.

"С 7:00 все ограничения, введенные Службой тыла, отменяются", - объявили военные.

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