Израильские военные подтвердили заключение перемирия с палестинцами

6 мая 2019 08:36 (UTC+04:00)

Израильские военные объявили, что снимают все ограничения, введенные для населения юга страны в связи с палестинскими обстрелами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-релиз армейской пресс-службы фактически подтверждает сообщения телеканалов сектора Газа о достижении сторонами конфликта договоренностей о прекращении огня после почти двух суток обмена ударами.

"С 7:00 все ограничения, введенные Службой тыла, отменяются", - объявили военные.

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