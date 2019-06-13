Израильские ученые пришли к выводу, что антидепрессанты повышают риск деменции

Сотрудники Хайфского университета, совместно с коллегами из Швеции и США, провели исследование среди 71 тысячи граждан старше 60-ти лет, и пришли к выводам, что им лучше не повышать свое настроение таблетками, передает Trend со ссылкой на Агентство News.israelinfo.co.il

Несколько лет они исследовали риск возникновения старческого слабоумия у этой группы людей.

Среди не принимавших антидепрессанты пожилых людей деменция развилась у 2,6 процентов, а у принимавших — в 11 процентах случаев.

Из этого ученые делают вывод, что антидепрессанты могут увеличить риск развития слабоумия.

Они не дают однозначных рекомендаций, но предполагают, что таблетки могут в определенном возрасте способствовать повреждению нервных клеток, которые ускоряют развитие заболеваний старшего возраста.

Прием антидепрессантов — настоящий бич развитых стран. Рецепт на них получить легко. В результате в западных странах, к которым относится и Израиль, в среднем 100 человек на тысячу населения годами принимают таблетки, повышающие уровень серотонина.

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