Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян

Доктор Мириам Адельсон, жена американского магната Шелдона Адельсона, является самым богатым человеком Израиля в 2019 году, передает Trend со ссылкой на Mignews.com



Опубликованный сегодня список богачей Израиля отмечает, что в Израиле 128 миллиардеров, тогда как в 2003 году их было всего 8.



Мириам Адельсон, 73 года, является новичком в списке и поднялась прямо на первое место, "благодаря недавней передаче активов от ее мужа", согласно Haaretz, пишет Timesofisrael.



Личное состояние Адельсон оценивается в 22 миллиарда долларов, большая часть которых приходится на акции корпорации Las Vegas Sands, подаренной ей в прошлом году ее мужем. Адельсон также контролирует бесплатное распространение газеты Israel Hayom.

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