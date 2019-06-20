Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян

20 июня 2019 11:29 (UTC+04:00)

Доктор Мириам Адельсон, жена американского магната Шелдона Адельсона, является самым богатым человеком Израиля в 2019 году, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Опубликованный сегодня список богачей Израиля отмечает, что в Израиле 128 миллиардеров, тогда как в 2003 году их было всего 8.

Мириам Адельсон, 73 года, является новичком в списке и поднялась прямо на первое место, "благодаря недавней передаче активов от ее мужа", согласно Haaretz, пишет Timesofisrael.

Личное состояние Адельсон оценивается в 22 миллиарда долларов, большая часть которых приходится на акции корпорации Las Vegas Sands, подаренной ей в прошлом году ее мужем. Адельсон также контролирует бесплатное распространение газеты Israel Hayom.

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