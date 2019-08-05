Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага США

5 августа 2019 09:37 (UTC+04:00)

Фасад мэрии израильского города Тель-Авив минувшей ночью окрасился цветами флага США в знак скорби по десяткам жертв вооруженных нападений в американских городах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас, унесла в субботу жизни 20 человек, еще десять, включая стрелка, погибли при схожих обстоятельствах в Дейтоне, штат Огайо.

"Здание мэрии Тель-Авива зажглось цветами флага Соединенных Штатов после ужасающей стрельбы в Дейтоне и Эль-Пасо. Наши мысли и молитвы с народом США, всеми, кто пострадал в этих атаках", - сообщил муниципалитет.

Такое выражение солидарности стало традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. В ответ на крупные теракты за рубежом фасад мэрии Тель-Авива уже "одевался" в цвета испанского, французского, египетского, британского флагов и российский триколор.

Соболезнования от имени правительства и народа Израиля накануне выразил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я шлю соболезнования семьям, потерявшим родных, пожелания выздоровления раненым и выражаю солидарность со скорбью американского народа", - сказал он.

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