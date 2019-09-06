Платформа Левиафан – стержень энергопроекта Израиля

Начало работы производственной платформы для крупнейшего месторождения газа Израиля – главный шаг к энергетической независимости Израиля, сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.



Начало добычи природного газа из месторождения "Левиафан" в 125 километрах западнее Хайфы в Средиземном море начнется в этом году. Емкость месторождения оценивается в 623 миллиарда кубометров – это вдвое больше, чем у соседнего месторождения "Тамар". "Левиафан" – одно из крупнейших глубоководных месторождений природного газа в мире. Оно было обнаружено техасской компанией Nobel Energy и ее партнерами в 2010 году.

Производственная платформа для добычи природного газа из месторождения "Левиафан", которая прибудет на днях на 4 баржах, положит начало самому большому национальному энергетическому проекту Израиля.



Верхние палубы платформы "Левиафан" будут установлены на глубине 86 метров в 10 километрах от берега, благодаря крупнейшему в мире корабельному крану, который прибудет на днях. Цикл работ по установке платформы продолжится четыре недели.



Высота буровой платформы "Левиафан" – 47 метров от уровня моря, в то время, как так называемая стрела платформы, которая является частью системы безопасности, имеет высоту 130 метров от уровня моря. Установка содержит все необходимое оборудование для бурения, добычи и обработки газа, вертолетную площадку, жилые помещения для рабочих. Работа установки будет полностью независима, благодаря собственному производству электроэнергии, опреснению воды и очистке отходов.



Начало коммерческого газового потока планируется на конец 2019 года. Перед этим оператор и партнер платформы "Левиафан", Noble Energy, планирует провести ряд испытаний.



Каждая из 4 добывающих скважин "Левиафана" обладает производственной мощностью в 8.5 миллионов кубометров природного газа в день. Общий годовой объем добываемого газа этого месторождения планируется на уровне 12 миллиардов кубических метров, что удвоит количество производимого Израилем газа. В территориальных водах Израиля, по оценкам специалистов, находится примерно в четыре раза больше природного газа, чем на месторождении "Левиафан".



"Это примерно вдвое больше, чем обнаружено на сегодняшний день, и в четыре раза больше, чем объем "Левиафана", – сказал политик.



Два подводных трубопровода, протяженностью 120 километров, будут транспортировать природный газ из месторождения на платформу, где он будет перерабатываться и поступать в энергетическую систему Израиля.



"Благодаря добыче природного газа, а также возобновляемым источникам энергии, планируется полностью отказаться от использования угля и перейти на чистые источники энергии", – заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц выступая в Ашалим на открытии самого большого в Израиле проекта возобновляемой энергии.

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