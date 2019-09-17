В Израиле пройдут первые в истории страны повторные парламентские выборы

Первые в истории повторные всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле. По их итогам определится состав 120-местного Кнессета 22-го созыва, после чего начнется формирование правительственной коалиции и должен быть назначен премьер-министр. За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 кресло в парламенте, а потому после объявления результатов создавалась правительственная коалиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Повторные парламентские выборы проводятся в еврейском государстве впервые. Это связано с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Камнем преткновения в формировании правительственной коалиции стал тогда конфликт между главой партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом, которая получила пять депутатских мандатов, и ультрарелигиозными партиями ШАС и "Яхадут ха-Тора" по порядку утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию.

В результате премьер смог заручиться поддержкой лишь 60 из 120 депутатов однопалатного парламента. Когда 29 мая истек отведенный Нетаньяху срок в 42 дня на создание правительства, он сам инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая - ровно через месяц после присяги депутатов - закона о самороспуске Кнессета 21-го созыва и назначении повторных парламентских выборов на 17 сентября. Этот шаг потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства по итогам выборов 9 апреля другому депутату.

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