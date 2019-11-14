Израиль и "Исламский джихад" согласовали перемирие

14 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

Представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило в четверг AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, перемирие в секторе Газа вступило в силу в 05:30 по местному времени и стало следствием посреднических усилий Египта.

В среду вечером в Каир для обсуждения возможного перемирия с Израилем прибыл генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахаля. До этого в столицу Египта, служащего посредником на переговорах между Израилем и палестинцами, прибыл из Тель-Авива специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов с целью попытаться добиться прекращения огня между сторонами.

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