Израильская El Al приостанавливает все регулярные международные рейсы до 4 апреля

Израильский национальный авиаперевозчик El Al в условиях пандемии с 27 марта по 4 апреля приостанавливает все регулярные международные рейсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, такое решение было принято руководством авиакомпании в связи с "резким падением спроса на билеты, заботой о здоровье персонала и пассажиров, а также необходимостью сокращения расходов" в связи с распространением коронавируса. El Al продолжит в координации с МИД и Минобороны Израиля осуществлять спецрейсы для возвращения домой оказавшихся за пределами страны израильтян, а также будет обслуживать международные грузовые линии, указывает газета.

Израильский авиаперевозчик из-за распространения коронавируса перестал летать по маршруту Тель-Авив - Пекин 30 января. 12 февраля он прекратил полеты в Гонконг, 27 февраля - в Италию и Таиланд, затем постепенно свел количество международных рейсов до менее 10 в день. В четверг вечером перед приостановкой международных коммерческих полетов в Израиль вернутся самолеты El Al, осуществлявшие последние регулярные рейсы в Нью-Йорк, Торонто, Лондон и Париж, отмечает "Джерузалем пост".

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру четверга до 2693, увеличившись с утра 26 марта на 198. По данным министерства здравоохранения страны, 8 заболевших умерли, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 68 человек выздоровели. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии. 20 марта министерство здравоохранения сообщило о первой смерти пациента с коронавирусом.