Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима на первое заседание по делам против него
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в воскресенье в Окружной суд Иерусалима, где вскоре должно начаться первое заседание по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве.
Об этом сообщает израильский телеканал I24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Суд ранее обязал премьера лично присутствовать на первом заседании, в ходе которого ему будут зачитаны заключения прокуратуры, а он должен будет ответить, понятна ли ему суть дел. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.
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