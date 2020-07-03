В Израиле объявили вторую волну коронавируса

Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в конце июня объявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщила газета The Times of Israel.

Он рассказал, что его ведомство предложило властям ряд рекомендаций: в частности, предлагается ограничить число людей, которым позволено собираться на религиозные празднества и богослужения, а также и обычные массовые мероприятия. Владельцам залов, которые зарабатывают на их аренде, предусматривается компенсация от государства.

Кроме того, министр настаивает на удаленной работе предприятий и онлайн-экзаменах и занятиях в университетах.

«Конечно, это не самые приятные рекомендации, но они на этой стадии необходимы, чтобы не пришлось вводить всеобъемлющие карантинные меры», — указал Эдельштейн. По его словам, население страны не соблюдало рекомендации по безопасности после смягчения ограничительных мер: многие смеялись над карантином и не верили в угрозу коронавирусной инфекции.

По данным института Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено более 28 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. При этом вылечить удалось более 17,6 тысячи заболевших.