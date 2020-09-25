Коронавирусные рекорды в Израиле: За сутки выявлены более 8000 заразившихся

Около 8 утра в пятницу, 25 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:39 утра, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 214458 заразившихся (+8126 за сутки, рекордный показатель). При этом в настоящий момент заражены 60786 человек (+3885). 152294 (+4219) выздоровели после коронавируса. 1378 (+61) заболевших COVID-19 умерли.

1338 (-27) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 669 (+11) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 167 (-10) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 246 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 60524 тестов (результат был положительным более, чем в 13% случаев, что является рекордным показателем за весь период эпидемии).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (6413), Бней Брак (3450), Ашдод (2470), Тель-Авив-Яффо (1894), Нетания (1596), Петах-Тиква (1553), Беэр-Шева (1489), Модиин Илит (1472), Холон (1320), Хайфа (1301), Ришон ле-Цион (1257), Ашкелон (1049), Эльад (1036). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 1000). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте.