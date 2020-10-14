Начались переговоры о морской границе между Израилем и Ливаном

В штаб-квартире Миротворческого контингента ООН в Южном Ливане начались переговоры о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном. Первые за 30 лет переговоры двух стран по гражданской тематике проходят под эгидой ООН и при американском посредничестве, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Основу израильской делегации составляют представители министерства энергетики во главе с генеральным директором Ури Адири. В нее входит политический советник главы правительства Реувен Азар, политический директор министерства иностранных дел Алон Бар, глава управления стратегического планирования ЦАХАЛа бригадный генерал Орен Сетер.

Ливан представлен на переговорах представителями вооруженных сил, а также юристом, специализирующимся на морском праве, и представителем министерства энергетики. Привлечение гражданских специалистов вызвало негодование "Хизбаллы" и "Амаля".

Открыл переговоры заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шнекер, однако в дальнейшем американских посредников будет представлять посол США в Алжире Джон Дероше.

Первоначально предполагалось, что переговоры коснутся как морской, так и сухопутной границы, однако в результате на них обсуждается будущее акватории, составляющей всего 850 квадратных километров - 2% морской экономической зоны Израиля. Представители еврейского государства подчеркивают: переговоры носят не политический, а технический характер.

Между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон. Обе страны при расчете территории и определении границ исходят из своих соглашений с Кипром. Однако различные подходы к определению израильско-ливанской границы привели к тому, что Ливан претендует на 850 квадратных километров израильской экономической зоны.

Спорная территория является частью ливанского "блока 9", предположительно богатого природным газом. В начале февраля 2018 года контракт с Ливаном о его разведке подписал международный консорциум в составе французской Total, итальянской Eni и российским "Новотека".